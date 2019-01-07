Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной
Об этом он написал в своём Twitter.
По его словам, американский вице-президент Майкл Пенс в ходе встречи с демократами обсудил проблемы, связанные с безопасностью на границе.
«Мы планируем теперь стальную стену, а не бетонную», — заявил президент США.
Он добавил, что стальная стена будет менее заметной и более прочной.
Ранее Трамп сообщил, что республиканцы и демократы не достигли прогресса в ходе переговоров по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.