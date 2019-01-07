Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, американский вице-президент Майкл Пенс в ходе встречи с демократами обсудил проблемы, связанные с безопасностью на границе.

«Мы планируем теперь стальную стену, а не бетонную», — заявил президент США.

Он добавил, что стальная стена будет менее заметной и более прочной.

Ранее Трамп сообщил, что республиканцы и демократы не достигли прогресса в ходе переговоров по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.