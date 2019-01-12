Шатдаун в США стал самым длительным в истории страны

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RT
Приостановка работы правительства США из-за отсутствия бюджета побила исторический рекорд по продолжительности шатдауна, при этом ожидается, что конгресс будет и далее находиться в состоянии неопределённости.
Шатдаун в США стал самым длительным в истории страны
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst/File

Об этом пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что 22-дневная приостановка работы правительства стала самой длительной за всю историю США. Предыдущий рекорд был поставлен при президенте Билле Клинтоне — тогда шатдаун продлился 21 день (с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года).

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом начал создавать условия для введения режима ЧП в США.

22 декабря 2018 года работа американского правительства была частично приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

По словам сенатора от Демократической партии Чака Шумера, Трамп пригрозил конгрессменам сохранять шатдаун «долгое время, месяцы или даже годы».

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