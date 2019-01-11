WP: Белый дом начал создавать условия для введения режима ЧП в США

Белый дом начал создавать условия для введения в США режима чрезвычайного положения для согласования финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Белый дом изучает возможность перенаправить часть средств в бюджете инженерных войск Армии США на строительство стены.

По словам источников, президент США Дональд Трамп «настоятельно призвал» инженерные войска выяснить, «насколько быстро могут быть подписаны контракты» и может ли строительство стены начаться в течение 45 дней.

Ранее Трамп рассказал, что не исключает возможности введения в стране режима ЧП, в условиях которого стена на американской границе «будет построена очень быстро».

22 декабря в США произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.