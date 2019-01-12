Трамп заявил о наличии у него плана по шатдауну
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«Только что видел, как лживый репортёр... газеты The Washington Post рассказывал о том, что в Белом доме царит хаос и что ни у кого нет стратегии прекращения шатдауна, нет плана... В действительности в Белом доме практически никого, кроме меня, нет, а у меня есть план по шатдауну», — написал он в Twitter.
При этом Трамп вновь призвал демократов вернуться в Вашингтон и решить проблему временной приостановки работы федеральных ведомств.
Ранее Трамп заявил, что демократы могли бы решить проблему шатдауна за 15 минут.
Шатдаун в Соединённых Штатах побил исторический рекорд продолжительности.
22 декабря работа американского правительства была частично приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.