Трамп заявил, что демократы могли бы решить проблему шатдауна за 15 минут

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Президент США Дональд Трамп призвал демократов вернуться в Вашингтон и решить проблему временной приостановки работы федеральных ведомств (шатдаун).
Трамп заявил, что демократы могли бы решить проблему шатдауна за 15 минут
  • Reuters

«Демократы должны вернуться в Вашингтон и начать работу над тем, чтобы положить конец шатдауну, и в то же время остановить ужасный гуманитарный кризис на южной границе. Я жду вас в Белом доме!» — написал Трамп в Twitter.

По его словам, демократы могли бы решить проблему за 15 минут.

Шатдаун в Соединённых Штатах побил исторический рекорд продолжительности.

22 декабря работа американского правительства была частично приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

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