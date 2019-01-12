Трамп заявил, что демократы могли бы решить проблему шатдауна за 15 минут
- Reuters
«Демократы должны вернуться в Вашингтон и начать работу над тем, чтобы положить конец шатдауну, и в то же время остановить ужасный гуманитарный кризис на южной границе. Я жду вас в Белом доме!» — написал Трамп в Twitter.
По его словам, демократы могли бы решить проблему за 15 минут.
Шатдаун в Соединённых Штатах побил исторический рекорд продолжительности.
22 декабря работа американского правительства была частично приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.