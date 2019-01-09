Эксперт прокомментировал обращение Трампа к нации
- Reuters
«Главная задача Трампа — показать свою бескомпромиссную позицию в отношении демократов и проблемы нелегальной миграции. Он хочет показать позицию демократов, которые подрывают эффективность американского правительства», — считает Блохин.
По его словам, Трамп также желает показать необходимость добиваться строительства стены до последнего.
Как отметил эксперт, если американский президент не будет защищать позицию электората, то электорат может в нём разувериться.
Ранее в Демократической партии США оценили обращение Трампа к нации.