Эксперт прокомментировал обращение Трампа к нации

Короткая ссылка
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал обращение американского президента Дональда Трампа к нации, в котором он вновь заявил о необходимости обеспечить безопасность на южной границе страны.
Эксперт прокомментировал обращение Трампа к нации
  • Reuters

«Главная задача Трампа — показать свою бескомпромиссную позицию в отношении демократов и проблемы нелегальной миграции. Он хочет показать позицию демократов, которые подрывают эффективность американского правительства», — считает Блохин.

По его словам, Трамп также желает показать необходимость добиваться строительства стены до последнего.

Как отметил эксперт, если американский президент не будет защищать позицию электората, то электорат может в нём разувериться.

Ранее в Демократической партии США оценили обращение Трампа к нации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить