В Демократической партии США оценили обращение Трампа к нации

Представители Демократической партии США прокомментировали обращение американского лидера Дональда Трампа к нации.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что позицию фракции выразили спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шумер.

«К сожалению, многое из того, что мы слышали от президента Трампа на протяжении всего шатдауна, было полно дезинформации и даже злобы», — сказала Пелоси.

По её словам, глава США отвергает все варианты возобновления работы правительства и применения эффективных методов защиты границ.

Как добавил Шумер, предыдущие американские лидеры в большинстве случаев использовали обращения из Овального кабинета в благородных целях, в отличие от Трампа.

«Этот президент использовал фон Овального кабинета для создания кризиса, разжигания страха и отвлечения внимания от хаоса в его администрации», — подчеркнул сенатор.

Ранее Трамп обратился к нации и заявил, что требуется обеспечить безопасность на южной границе страны. Он призвал американских политиков принять все необходимые для этого меры.