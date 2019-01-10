В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по ДРСМД

Короткая ссылка
НАТО готово к диалогу с Россией по всем вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил ТАСС помощник генсекретаря альянса по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.
В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по ДРСМД
  • © mod_russia
  • Twitter

«Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия — НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД», — сказал он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова к консультациям с США на уровне военных и дипломатов по Договору РСМД.

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Рябкова.

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из договора. По его словам, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что новые российские ракеты не нарушают положений ДРСМД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить