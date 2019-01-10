В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по ДРСМД

НАТО готово к диалогу с Россией по всем вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил ТАСС помощник генсекретаря альянса по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

«Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия — НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД», — сказал он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова к консультациям с США на уровне военных и дипломатов по Договору РСМД.

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Рябкова.

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из договора. По его словам, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что новые российские ракеты не нарушают положений ДРСМД.