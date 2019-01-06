В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы
- Reuters
Об этом он заявил в ходе беседы с Welt am Sonntag.
«Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве», — сказал министр.
Также, по мнению Мааса, если Россия хочет сохранить договор, то она должна провести контролируемое разоружение.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у Москвы есть «последний шанс», чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД.
20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из договора.
Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.