В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.

Об этом он заявил в ходе беседы с Welt am Sonntag.

«Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве», — сказал министр.

Также, по мнению Мааса, если Россия хочет сохранить договор, то она должна провести контролируемое разоружение.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у Москвы есть «последний шанс», чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД.

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из договора.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.