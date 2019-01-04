Столтенберг заявил о «последнем шансе» России по выполнению ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс», чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

Также Столтенберг заявил, что «не будет строить предположений относительно вероятности возвращения России к соблюдению» ДРСМД.

«Важно то, что у России сейчас последний шанс. Если Россия не вернётся к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится», — сказал он.

В декабре Столтенберг заявил, что альянс решил дать властям России последнюю возможность исполнять ДРСМД, призвав сделать это в течение 60 дней.

Президент России Владимир Путин отмечал, что новые российские ракеты не нарушают положений ДРСМД.