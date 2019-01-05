В Госдуме оценили заявление Столтенберга о «последнем шансе» России по ДРСМД

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о «последнем шансе» России вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Я ещё раз хочу подчеркнуть, что Соединённые Штаты Америки давно для себя решили, что будут выходить из ДРСМД. Наша позиция остаётся неизменной: мы готовы вести переговоры по данному вопросу. Вместе с тем понимая, что мы полностью выполняем все условия договора, в отличие от США», — сказал Швыткин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс», чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.