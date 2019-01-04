Эксперт оценил слова генсека НАТО о «последнем шансе» России по ДРСМД

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у России есть «последний шанс», чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Эксперт оценил слова генсека НАТО о «последнем шансе» России по ДРСМД
  • Reuters

«Подобного рода формулировка ожидаема, мы её предполагали, об этом публично артикулировали на публичных площадках. В начале 2018 года конгресс выделил деньги на создание ракет средней дальности, уже тогда было принято решение о том, что США в одностороннем порядке выходят из ДРСМД, просто Трамп искал наиболее подходящий момент для того, чтобы заявить о выходе. Тем более что это было сделано накануне промежуточных выборов в конгресс, подобного рода заявления внешнеполитического характера должны были сплотить соответствующие силы вокруг президента», — отметил Кошкин.

Эксперт добавил, что несмотря на нарушения договора со стороны США, виновной стороной всё равно выбрана Россия.

«Затем они приняли решение во всём обвинить Россию. Этот договор проработал более 30 лет, он в определённой степени обеспечивал архитектуру безопасности в Европе. Сейчас звучат подобного рода заявления со стороны ответственных лиц НАТО о том, что Россия не выполняет свои обязательства... Мы делали всё, мы чётко собрали документы, что нет никаких нарушений с нашей стороны. На сегодняшний день мы видим целый конгломерат нарушений со стороны США, но они и сейчас обвиняют в этом Россию», — заключил Кошкин.

Ранее Столтенберг заявил о «последнем шансе» России по выполнению ДРСМД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить