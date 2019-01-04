Эксперт оценил слова генсека НАТО о «последнем шансе» России по ДРСМД

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у России есть «последний шанс», чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Подобного рода формулировка ожидаема, мы её предполагали, об этом публично артикулировали на публичных площадках. В начале 2018 года конгресс выделил деньги на создание ракет средней дальности, уже тогда было принято решение о том, что США в одностороннем порядке выходят из ДРСМД, просто Трамп искал наиболее подходящий момент для того, чтобы заявить о выходе. Тем более что это было сделано накануне промежуточных выборов в конгресс, подобного рода заявления внешнеполитического характера должны были сплотить соответствующие силы вокруг президента», — отметил Кошкин.

Эксперт добавил, что несмотря на нарушения договора со стороны США, виновной стороной всё равно выбрана Россия.

«Затем они приняли решение во всём обвинить Россию. Этот договор проработал более 30 лет, он в определённой степени обеспечивал архитектуру безопасности в Европе. Сейчас звучат подобного рода заявления со стороны ответственных лиц НАТО о том, что Россия не выполняет свои обязательства... Мы делали всё, мы чётко собрали документы, что нет никаких нарушений с нашей стороны. На сегодняшний день мы видим целый конгломерат нарушений со стороны США, но они и сейчас обвиняют в этом Россию», — заключил Кошкин.

Ранее Столтенберг заявил о «последнем шансе» России по выполнению ДРСМД.