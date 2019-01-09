МИД: Россия готова к консультациям с США по ДРСМД

Россия готова к консультациям с США на уровне военных и дипломатов по Договору РСМД. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы готовы к диалогу, если США будут к этому готовы… Готовы к консультациям на уровне МИД, военного ведомства, советов безопасности. Если это произойдёт завтра, то мы готовы и завтра. Но это должен быть диалог на основе равноправия», — цитирует ТАСС дипломата.

Он также отметил, что Россия и США проведут в ближайшее время контакты по Сирии.

«Контакты по различным аспектам сирийской темы не прекращаются, не вижу в этом ничего экстраординарного, сенсационного или особого. Эти контакты не всегда анонсируются. Контакты идут по разным вопросам, будут и по другим темам в ближайшее время», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен продолжить переговоры с Москвой по поводу ДРСМД.