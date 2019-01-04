Помпео заявил о планах продолжить переговоры с Россией по поводу ДРСМД

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Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона намерена продолжить переговоры с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Мы будем продолжать переговоры с ними, чтобы попытаться убедить их вернуться к соблюдению договора и по крайней мере взять на себя обязательство вернуться к соблюдению договора», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что осталось всего 30 дней до того момента, когда США могут остановить выполнение своих обязательств по договору.

В начале декабря Помпео заявил, что США остановят выполнение обязательств по договору, если «Россия в течение 60 дней не вернётся к его исполнению». 

Позднее российский лидер Владимир Путин указал на отсутствие доказательств «нарушения» Россией ДРСМД.

Американист Владимир Брутер в беседе с Nation News оценил поручение президента США Дональда Трампа подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД.

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