Эксперт прокомментировал подготовку США доклада о «нарушении» Россией ДРСМД

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT поручение американского лидера Дональда Трампа подготовить доклад о «нарушении» Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Любые действия любых стран, которые могут восприниматься как агрессивные, всегда мотивируются необходимостью собственной защиты. По таким лекалам строятся абсолютно все агрессивные кампании, Трамп здесь не уникален. С точки зрения мирового политеса не принято прямо говорить о том, что мы выходим из договора и хотим усилиться», — отметил Бышок.

По его словам, если связывать данное поручение Трампа с выборами, то подготовка такого доклада направлена не на избирателя.

«Нет привязки к избирателям. Есть привязка к ключевым группам поддержки Трампа. Одна из таких, которая поддерживает традиционно республиканцев, — американский военно-промышленный комплекс (ВПК). Для него любые истории, связанные с отменой каких-то оружейных ограничений и тем более с возможностями нового гособоронзаказа, — это всегда положительный сигнал. Трамп, начиная от своих предвыборных речей и заканчивая своими действиями, от контракта с ВПК не отказывался. В данном случае он показывает, что соблюдает договорённость со своей стороны», — заключил Бышок.

Ранее Трамп поручил ряду американских ведомств подготовить для конгресса доклад по поводу «нарушения» Россией ДРСМД.

20 октября американский президент объявил о намерении Соединённых Штатов выйти из ДРСМД.