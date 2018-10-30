Трамп поручил подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД

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Президент США Дональд Трамп поручил ряду американских ведомств подготовить для конгресса доклад по  Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в котором говорится о «нарушении со стороны России».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распространённый Белым домом документ. 

Соответствующее поручение Трамп дал госсекретарю США во взаимодействии с главами Министерства финансов, торговли, Пентагона и директором национальной разведки.

Отмечается, что доклад конгрессу необходим «в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год».

При этом в разделе 1244 говорится о «комплексном ответе на нарушение Россией ДРСМД».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готовит ответы на переданный Вашингтоном список вопросов по ДРСМД.

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