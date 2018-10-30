Трамп поручил подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распространённый Белым домом документ.
Соответствующее поручение Трамп дал госсекретарю США во взаимодействии с главами Министерства финансов, торговли, Пентагона и директором национальной разведки.
Отмечается, что доклад конгрессу необходим «в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год».
При этом в разделе 1244 говорится о «комплексном ответе на нарушение Россией ДРСМД».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готовит ответы на переданный Вашингтоном список вопросов по ДРСМД.