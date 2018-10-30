В Совфеде объяснили поручение Трампа подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT поручение американского лидера Дональда Трампа подготовить доклад о «нарушении» Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Совфеде объяснили поручение Трампа подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД
  • Reuters

«Господину Трампу очень хочется показать своим европейским союзникам (потому что под угрозу в первую очередь попадают они в случае выхода США из этого договора), что Соединённые Штаты выходят из него, потому что Россия якобы систематически нарушает договор. Это такая «хорошая» отговорка, потому что она развязывает руки, и, честно говоря, всерьёз её никто не воспринимает», — пояснил Джабаров.

Сенатор добавил, что данный доклад — «красивая обёртка для того, чтобы показать всему миру, что Америка — миролюбивая страна, а «агрессивная» Россия заставляет её делать подобные шаги».

Ранее Трамп поручил ряду американских ведомств подготовить для конгресса доклад по ДРСМД по поводу «нарушений со стороны России».

20 октября американский лидер объявил о намерении Соединённых Штатов выйти из ДРСМД. Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с «Невскими новостями» оценил заявления США.

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