Песков: дело Хашукджи не повлияло на подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Никак. Мы сообщили по итогам телефонного разговора Путина и короля, что идёт подготовка», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг дела об убийстве Хашукджи.
Также король Сальман подтвердил приглашение Путину посетить страну.
Журналист пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.