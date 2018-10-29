Песков: дело Хашукджи не повлияло на подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи не повлияла на подготовку визита российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Никак. Мы сообщили по итогам телефонного разговора Путина и короля, что идёт подготовка», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг дела об убийстве Хашукджи.

Также король Сальман подтвердил приглашение Путину посетить страну.

Журналист пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.