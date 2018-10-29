Daily Express: британские спецслужбы знали о планах похитить Хашукджи

Спецслужбы Британии знали о намерении похитить саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на анонимные источники.

Как отмечается, Центр правительственной связи Великобритании (британская спецслужба) перехватил переговоры сотрудников саудовской разведки, которым якобы приказали похитить журналиста в Турции и доставить в Эр-Рияд.

Приказ якобы мог исходить от кого-то из «королевского окружения», но не от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Как пишет газета, информация стала известна британской стороне за три недели до убийства Хашукджи. По словам источников, Лондон обращался к Саудовской Аравии с просьбой не осуществлять операцию.

По данным источника, Хашукджи пытался найти доказательства использования саудовской стороной химического оружия в Йемене.

Ранее в Эр-Рияде заявили, что будут подвергать уголовному преследованию всех причастных к преступлению.

Хашукджи пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября.

В Соединённых Штатах отмечали, что примут дополнительные меры против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста.