Эр-Рияд будет судить причастных к убийству Хашукджи в Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия будет уголовно преследовать всех причастных к убийству журналиста Джамаля Хашукджи внутри страны, об этом заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.
Эр-Рияд будет судить причастных к убийству Хашукджи в Саудовской Аравии
  • Reuters

«Что касается вопроса об экстрадиции (подозреваемых. — RT), то они являются гражданами Саудовской Аравии. Они задержаны в Саудовской Аравии, расследование проводится в Саудовской Аравии, и они будут преследоваться в этой же стране», — приводит слова аль-Джубейра AFP.

Он также добавил, что после принятия всех необходимых мер в рамках расследования Эр-Рияд обеспечит механизмы, «которые не позволят подобному случиться вновь».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, предложил провести суд над виновными в убийстве Хашукджи в Стамбуле.

Также генеральная прокуратура Стамбула подготовила запрос к властям Саудовской Аравии о выдаче 18 граждан, которые могут быть причастны к убийству Хашукджи.

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