Эрдоган призвал судить виновных в убийстве Хашукджи в Турции

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, предложил провести суд над виновными в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле.
Эрдоган призвал судить виновных в убийстве Хашукджи в Турции
  • Reuters

«Я хотел бы призвать короля Саудовской Аравии, я хотел бы ему сказать, что группа из 15 человек... совершила преступление в Стамбуле, поэтому я хочу, чтобы суд над ними происходил тоже в Стамбуле», — сказал он.

При этом он отметил, что окончательное решение будет принимать Саудовская Аравия.

«Но это моё предложение, потому что убийство произошло именно здесь — в нашем городе», — подчеркнул он.

Эрдоган также назвал спланированной операцией убийство Хашукджи

20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября. 

RT вёл прямую трансляцию.

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