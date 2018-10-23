Эрдоган призвал судить виновных в убийстве Хашукджи в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, предложил провести суд над виновными в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле.

«Я хотел бы призвать короля Саудовской Аравии, я хотел бы ему сказать, что группа из 15 человек... совершила преступление в Стамбуле, поэтому я хочу, чтобы суд над ними происходил тоже в Стамбуле», — сказал он.

При этом он отметил, что окончательное решение будет принимать Саудовская Аравия.

«Но это моё предложение, потому что убийство произошло именно здесь — в нашем городе», — подчеркнул он.

Эрдоган также назвал спланированной операцией убийство Хашукджи.

20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.

RT вёл прямую трансляцию.