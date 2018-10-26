Турция направит запрос к Саудовской Аравии о выдаче причастных к убийству Хашукджи
- Reuters
Об этом сообщает Министерство юстиции страны.
«Генеральная прокуратура Стамбула, которая проводит расследование дела Хашукджи, направила в наше министерство запрос на выдачу из Саудовской Аравии 18 человек, причастных к его преднамеренному убийству», — цитирует текст Anadolu.
Отмечается, что документ был отправлен в МИД Турции для последующей передачи саудовской стороне.
20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Хашукджи был убит во время конфликта в здании генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.
Впоследствии в Эр-Рияде заявили, что убийство журналиста было преднамеренным.