Турция направит запрос к Саудовской Аравии о выдаче причастных к убийству Хашукджи

Генеральная прокуратура Стамбула подготовила запрос к властям Саудовской Аравии о выдаче 18 граждан, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает Министерство юстиции страны.

«Генеральная прокуратура Стамбула, которая проводит расследование дела Хашукджи, направила в наше министерство запрос на выдачу из Саудовской Аравии 18 человек, причастных к его преднамеренному убийству», — цитирует текст Anadolu.

Отмечается, что документ был отправлен в МИД Турции для последующей передачи саудовской стороне.

20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Хашукджи был убит во время конфликта в здании генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.

Впоследствии в Эр-Рияде заявили, что убийство журналиста было преднамеренным.