Турция направит запрос к Саудовской Аравии о выдаче причастных к убийству Хашукджи

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура Стамбула подготовила запрос к властям Саудовской Аравии о выдаче 18 граждан, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.
Турция направит запрос к Саудовской Аравии о выдаче причастных к убийству Хашукджи
  • Reuters

Об этом сообщает Министерство юстиции страны.

«Генеральная прокуратура Стамбула, которая проводит расследование дела Хашукджи, направила в наше министерство запрос на выдачу из Саудовской Аравии 18 человек, причастных к его преднамеренному убийству», — цитирует текст Anadolu.

Отмечается, что документ был отправлен в МИД Турции для последующей передачи саудовской стороне.

20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Хашукджи был убит во время конфликта в здании генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября. 

Впоследствии в Эр-Рияде заявили, что убийство журналиста было преднамеренным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить