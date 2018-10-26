Невеста Хашукджи рассказала, в каком случае примет приглашение Трампа

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Хатиджа Дженгиз, невеста убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, рассказала, в каком случае примет приглашение американского лидера Дональда Трампа посетить Белый дом.
Невеста Хашукджи рассказала, в каком случае примет приглашение Трампа
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал Habertürk.

«Я не приняла приглашение президента США посетить Белый дом, так как оно направлено на то, чтобы повернуть общественное мнение в его сторону. Не поеду в Белый дом, пока США не будут искренними в своих решениях по делу об убийстве Джамаля Хашукджи», — цитирует её РИА Новости.

При этом Дженгиз добавила, что журналист был обеспокоен перед посещением генконсульства Саудовской Аравии с целью получения необходимых документов для свадьбы.

Ранее она потребовала наказания для виновных в убийстве Хашукджи.

20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что журналист был убит во время конфликта в здании генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября. 

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