В Европарламенте призвали ввести эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду

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Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости введения эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
В Европарламенте призвали ввести эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Отмечается, что парламентарии выступили с обращением к правительствам всех стран — членов Европейского союза, чтобы «ввести эмбарго на поставки оружия в отношении Саудовской Аравии в масштабах всего ЕС».

«Депутаты Европарламента также обращаются к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и к государствам-членам, чтобы они были готовы ввести целенаправленные санкции, включая запреты на визы и замораживание активов жителей Саудовской Аравии, когда все факты (дела об убийстве Джамаля Хашукджи. — RT)  будут установлены», — говорится в заявлении.

Как отмечается отдельно, в ЕП сомневаются, что убийство могло произойти без ведома наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Ранее во Франции заявили о возможности введения санкций против Эр-Рияда в связи с убийством Хашукджи. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен в настоящее время в свете произошедшего с журналистом.

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