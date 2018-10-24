Во Франции заявили о возможности введения санкций против Эр-Рияда
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Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент Франция не спешит делать подобные шаги, так как не установлены все детали произошедшего и разведывательные службы страны не дают конкретных подтверждений.
«С другой стороны, когда будет пролит свет и это будет подтверждено нашими службами, а также если будет доказана ответственность Саудовской Аравии, мы сделаем выводы и примем санкции», — сказал он.
Гриво отметил, что ограничения в отношении Саудовской Аравии коснутся не только экспорта оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил санкций против ответственных за исчезновение Хашукджи. Позднее стало известно, что Госдеп намерен запретить въезд в США 21 подданному Саудовской Аравии, которые, по оценке Вашингтона, причастны к убийству журналиста.