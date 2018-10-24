Во Франции заявили о возможности введения санкций против Эр-Рияда

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что французская сторона может ввести санкции в отношении Саудовской Аравии, если будет доказана ответственность саудовских властей в деле о гибели журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент Франция не спешит делать подобные шаги, так как не установлены все детали произошедшего и разведывательные службы страны не дают конкретных подтверждений.

«С другой стороны, когда будет пролит свет и это будет подтверждено нашими службами, а также если будет доказана ответственность Саудовской Аравии, мы сделаем выводы и примем санкции», — сказал он.

Гриво отметил, что ограничения в отношении Саудовской Аравии коснутся не только экспорта оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил санкций против ответственных за исчезновение Хашукджи. Позднее стало известно, что Госдеп намерен запретить въезд в США 21 подданному Саудовской Аравии, которые, по оценке Вашингтона, причастны к убийству журналиста.