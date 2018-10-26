Песков прокомментировал ситуацию вокруг расследования убийства Хашукджи

Россия приветствует, что саудовская королевская семья сама выступает за расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с вами слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому. Всё остальное — это вопрос расследования, расследования, собственно, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем», — заявил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг дела об убийстве Хашукджи.

20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что журналист был убит во время конфликта в генконсульстве в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.

Позднее в королевстве заявили, что убийство Хашукджи было преднамеренным.