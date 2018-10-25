Путин обсудил с королём Саудовской Аравии дело Хашукджи
- Reuters
«Лидеры обменялись мнениями по сирийской проблематике и положению дел в Ближневосточном регионе в целом. Затронута также ситуация вокруг «дела Джамаля Хашукджи», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества двух государств, включая энергетическую сферу.
Также король Сальман подтвердил приглашение Путину посетить с визитом Саудовскую Аравию.
20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Джамаль Хашукджи был убит во время конфликта в генконсульстве в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.
Позднее в королевстве заявили, что убийство Хашукджи было преднамеренным.