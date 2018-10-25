Путин обсудил с королём Саудовской Аравии дело Хашукджи

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявили в пресс-службе Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по сирийской проблематике и положению дел в Ближневосточном регионе в целом. Затронута также ситуация вокруг «дела Джамаля Хашукджи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества двух государств, включая энергетическую сферу.

Также король Сальман подтвердил приглашение Путину посетить с визитом Саудовскую Аравию.

20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Джамаль Хашукджи был убит во время конфликта в генконсульстве в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.

Позднее в королевстве заявили, что убийство Хашукджи было преднамеренным.