Мэттис потребовал «прозрачности» в расследовании убийства Хашукджи

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время полёта в Чехию потребовал от главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра «прозрачности» в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Мэттис потребовал «прозрачности» в расследовании убийства Хашукджи
  • Reuters

Об этом сообщает портал České noviny.

«Министр обороны США Джеймс Мэттис потребовал от главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра «прозрачного» расследования убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи», — говорится в тексте.

Отмечается, что глава Пентагона отправился в Прагу для участия в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия образования независимой Чехословакии.

Ранее аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд будет уголовно преследовать всех причастных к преступлению.

Джамаль Хашукджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что убийство журналиста является результатом спланированной операции.

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