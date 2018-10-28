Мэттис потребовал «прозрачности» в расследовании убийства Хашукджи

Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время полёта в Чехию потребовал от главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра «прозрачности» в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает портал České noviny.

«Министр обороны США Джеймс Мэттис потребовал от главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра «прозрачного» расследования убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи», — говорится в тексте.

Отмечается, что глава Пентагона отправился в Прагу для участия в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия образования независимой Чехословакии.

Ранее аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд будет уголовно преследовать всех причастных к преступлению.

Джамаль Хашукджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что убийство журналиста является результатом спланированной операции.