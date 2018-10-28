Мэттис потребовал «прозрачности» в расследовании убийства Хашукджи
- Reuters
Об этом сообщает портал České noviny.
«Министр обороны США Джеймс Мэттис потребовал от главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра «прозрачного» расследования убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи», — говорится в тексте.
Отмечается, что глава Пентагона отправился в Прагу для участия в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия образования независимой Чехословакии.
Ранее аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд будет уголовно преследовать всех причастных к преступлению.
Джамаль Хашукджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что убийство журналиста является результатом спланированной операции.