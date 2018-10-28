Пушков: отказываясь от ДРСМД, США ставят под угрозу безопасность Европы

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём аккаунте в Twitter заявил, что США, выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ставят под угрозу безопасность своих союзников в Европе.
Пушков: отказываясь от ДРСМД, США ставят под угрозу безопасность Европы
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«США начали успокаивать своих евросоюзников, напуганных перспективой выхода США из ДРСМД и возвращения Европы к ядерному противостоянию. Однако успокоить вряд ли удастся: этим шагом США поставят под угрозу безопасность союзников, но не свою, и отбросят континент на 30 лет назад», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Договора РСМД.

По словам американского лидера, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с «Невскими новостями» оценил планы США.

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