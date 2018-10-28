Журналистка из Финляндии считает «Модный приговор» унижающим женщин шоу

Финская журналистка Керстин Крунвалль полагает, что российская телепередача «Модный приговор», которая идёт на Первом канале, унижает честь женщин.

Об этом сообщает Yle.

Крунвалль утверждает, что передача выстроена «как судебное разбирательство», при этом женщина, которая выступает в роли «обвиняемой», выглядит «недостаточно хорошо».

По мнению журналистки, одним из «недостатков» героини является то, что её внешний вид вызывает недовольство мужа, а публика в зале «всегда поддерживает супруга».

При этом Крунвалль отмечает, что в Финляндии также существуют подобные передачи, однако их суть сводится к тому, что женщины меняются «для себя самих».

В России, по её словам, «женщина должна угодить мужчине».

Ранее руководитель дирекции информационных программ Первого канала ведущий программы «Время» Кирилл Клеймёнов предложил работать в России телеведущей из США Мегин Келли, которая была уволена с телеканала NBC.