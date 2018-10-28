Журналистка из Финляндии считает «Модный приговор» унижающим женщин шоу
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- РИА Новости
Об этом сообщает Yle.
Крунвалль утверждает, что передача выстроена «как судебное разбирательство», при этом женщина, которая выступает в роли «обвиняемой», выглядит «недостаточно хорошо».
По мнению журналистки, одним из «недостатков» героини является то, что её внешний вид вызывает недовольство мужа, а публика в зале «всегда поддерживает супруга».
При этом Крунвалль отмечает, что в Финляндии также существуют подобные передачи, однако их суть сводится к тому, что женщины меняются «для себя самих».
В России, по её словам, «женщина должна угодить мужчине».
Ранее руководитель дирекции информационных программ Первого канала ведущий программы «Время» Кирилл Клеймёнов предложил работать в России телеведущей из США Мегин Келли, которая была уволена с телеканала NBC.