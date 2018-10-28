Журналистка из Финляндии считает «Модный приговор» унижающим женщин шоу

Короткая ссылка
Финская журналистка Керстин Крунвалль полагает, что российская телепередача «Модный приговор», которая идёт на Первом канале, унижает честь женщин.
Журналистка из Финляндии считает «Модный приговор» унижающим женщин шоу
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщает Yle.

Крунвалль утверждает, что передача выстроена «как судебное разбирательство», при этом женщина, которая выступает в роли «обвиняемой», выглядит «недостаточно хорошо».

По мнению журналистки, одним из «недостатков» героини является то, что её внешний вид вызывает недовольство мужа, а публика в зале «всегда поддерживает супруга».

При этом Крунвалль отмечает, что в Финляндии также существуют подобные передачи, однако их суть сводится к тому, что женщины меняются «для себя самих».

В России, по её словам, «женщина должна угодить мужчине».

Ранее руководитель дирекции информационных программ Первого канала ведущий программы «Время» Кирилл Клеймёнов предложил работать в России телеведущей из США Мегин Келли, которая была уволена с телеканала NBC. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить