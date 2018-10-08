Клеймёнов снова станет ведущим программы «Время»

Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеймёнов снова станет ведущим вечерней программы «Время».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дирекции общественных связей телеканала.

«Да, Клеймёнов возвращается в качестве ведущего», — сказали в дирекции.

В феврале Клеймёнов вернулся в качестве ведущего в эфир программы «Время», который выходит по будням на европейскую территорию России. При этом уточнялось, что Екатерина Андреева и Виталий Елисеев остались ведущими передачи для центральной части России в выходные дни. Также они вели выпуски на другие часовые пояса.

В мае стало известно, что он перестал вести программу.