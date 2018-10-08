Клеймёнов снова станет ведущим программы «Время»

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Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеймёнов снова станет ведущим вечерней программы «Время».
Клеймёнов снова станет ведущим программы «Время»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дирекции общественных связей телеканала.

«Да, Клеймёнов возвращается в качестве ведущего», — сказали в дирекции.

В феврале Клеймёнов вернулся в качестве ведущего в эфир программы «Время», который выходит по будням на европейскую территорию России. При этом уточнялось, что Екатерина Андреева и Виталий Елисеев остались ведущими передачи для центральной части России в выходные дни. Также они вели выпуски на другие часовые пояса.

В мае стало известно, что он перестал вести программу.

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