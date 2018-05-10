Кирилл Клейменов перестал вести программу «Время»

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Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время». Об этом он сообщил, завершая выпуск 8 мая.
Кирилл Клейменов перестал вести программу «Время»
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Настало время прощаться, потому что это изначально было повествование в отмеренных сроках. Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь нет ничего более занудного, чем затянувшееся развлечение», — сказал Клейменов.

Екатерина Андреева, которая вела «Время» с 1997 года, перестала выпускать передачу на европейской «орбите» с конца февраля.

После перезапуска она и её коллега Виталий Елисеев остались ведущими программы в выходные дни, а также вели выпуски на другие часовые пояса — Дальний Восток и Сибирь.

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