Кирилл Клейменов перестал вести программу «Время»

Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время». Об этом он сообщил, завершая выпуск 8 мая.

«Настало время прощаться, потому что это изначально было повествование в отмеренных сроках. Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь нет ничего более занудного, чем затянувшееся развлечение», — сказал Клейменов.

Екатерина Андреева, которая вела «Время» с 1997 года, перестала выпускать передачу на европейской «орбите» с конца февраля.

После перезапуска она и её коллега Виталий Елисеев остались ведущими программы в выходные дни, а также вели выпуски на другие часовые пояса — Дальний Восток и Сибирь.