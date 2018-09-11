Ведущий ток-шоу «Место встречи» со скандалом выгнал из студии украинского эксперта

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Ведущий ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин со скандалом выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.
Ведущий ток-шоу «Место встречи» со скандалом выгнал из студии украинского эксперта
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Видеозапись произошедшего размещена на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, что Жовниренко вывел Норкина из себя тем, что в ходе эфира неоднократно его перебивал.

В связи с этим телеведущий обратился к гостю с просьбой перестать это делать. Также он попросил сотрудников технических служб отключить эксперту микрофон.

«Идите отсюда, пожалуйста, вы меня вывели из себя. Будьте добры, покиньте студию», — сказал Норкин в заключение.

Также он назвал Жовниренко «клоуном» и в нецензурной форме отметил, что не может ударить гостя в силу того, что тот старше.

В феврале телеведущий Владимир Соловьёв выгнал из студии американского эксперта Григория Винникова в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», когда тот оскорбительно высказался в адрес погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филипова.

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