Ведущий ток-шоу «Место встречи» со скандалом выгнал из студии украинского эксперта

Ведущий ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин со скандалом выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.

Видеозапись произошедшего размещена на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, что Жовниренко вывел Норкина из себя тем, что в ходе эфира неоднократно его перебивал.

В связи с этим телеведущий обратился к гостю с просьбой перестать это делать. Также он попросил сотрудников технических служб отключить эксперту микрофон.

«Идите отсюда, пожалуйста, вы меня вывели из себя. Будьте добры, покиньте студию», — сказал Норкин в заключение.

Также он назвал Жовниренко «клоуном» и в нецензурной форме отметил, что не может ударить гостя в силу того, что тот старше.

В феврале телеведущий Владимир Соловьёв выгнал из студии американского эксперта Григория Винникова в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», когда тот оскорбительно высказался в адрес погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филипова.