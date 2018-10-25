Депутат Рады устроил драку в эфире украинского телеканала

Депутат Верховной рады Олег Мусий в прямом эфире украинского телеканала «Прямой» вступил в перепалку с главой общественной организации живущих с ВИЧ людей Дмитрием Шерембеем.

Об этом сообщается на странице организации «Мережа ЛЖВ» в Facebook.

Отмечается, что конфликт произошёл во время передачи, темой которой была медицинская реформа на Украине.

«Нардеп Олег Мусий расцарапал шею главе «Мережи ЛЖВ» Дмитрию Шерембею. Во время программы Мусий нанёс словесные оскорбления Шерембею, в ответ на которые Дмитрий выплеснул воду в лицо оппонента. В результате завязалась потасовка, в которой Дмитрий получил травмы», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что между депутатами Верховной рады произошла драка в прямом эфире из-за гей-парада.

В сентябре ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин со скандалом выгнал из студии украинского эксперта — председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.

Впоследствии телеведущий в беседе с kp.ru объяснил своё решение.