Бывший украинский министр назвал Раду «самым позорным» парламентом

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Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что украинский парламент является «самым позорным по моральным и профессиональным качествам».

«К сожалению, у нас сегодня самый, в моём понимании, позорный парламент по моральным и профессиональным качествам», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что в 2017 году президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины закон об отмене депутатской неприкосновенности, но его так и не приняли.

«Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне», — сказал он.

В 2017 году Порошенко, выступая с ежегодным посланием, призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность.

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