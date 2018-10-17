Бывший украинский министр назвал Раду «самым позорным» парламентом

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что украинский парламент является «самым позорным по моральным и профессиональным качествам».

«К сожалению, у нас сегодня самый, в моём понимании, позорный парламент по моральным и профессиональным качествам», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что в 2017 году президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины закон об отмене депутатской неприкосновенности, но его так и не приняли.

«Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне», — сказал он.

В 2017 году Порошенко, выступая с ежегодным посланием, призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность.