Телеведущий пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии
Отмечается, что причиной такой реакции стало то, что Никонов во время беседы начал говорить о матери ведущего.
Уточняется, что Норкин в какой-то момент шоу стал рассказывать, что его мать вступила в добровольную народную дружину (ДНД), на что и отреагировал Никонов.
«Каким образом её загнали в эту ДНД? Почему она ходила по улицам с повязкой вместо того, чтобы делать уроки?», — сказал гость шоу.
Ведущий со своей стороны призвал «не трогать маму», которая уже скончалось много лет назад.
«Ещё одно слово — и пойдёте соплями кровавыми умываться», — добавил он.
После этого ведущий выгнал Никонова из студии.
Ранее Норкин со скандалом выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.
Позднее Жовниренко в беседе с НСН прокомментировал своё противостояние Норкиным.