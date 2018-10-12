Телеведущий пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии

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Телеведущий Андрей Норкин пригрозил гостю ток-шоу «Место встречи» писателю Александру Никонову «кровавыми соплями» и выгнал его из студии.

Отмечается, что причиной такой реакции стало то, что Никонов во время беседы начал говорить о матери ведущего.

Уточняется, что Норкин в какой-то момент шоу стал рассказывать, что его мать вступила в добровольную народную дружину (ДНД), на что и отреагировал Никонов.

«Каким образом её загнали в эту ДНД? Почему она ходила по улицам с повязкой вместо того, чтобы делать уроки?», — сказал гость шоу.

Ведущий со своей стороны призвал «не трогать маму», которая уже скончалось много лет назад. 

«Ещё одно слово — и пойдёте соплями кровавыми умываться», — добавил он.

После этого ведущий выгнал Никонова из студии.

Ранее Норкин со скандалом выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.

Позднее Жовниренко в беседе с НСН прокомментировал своё противостояние Норкиным.

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