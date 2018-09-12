Украинский эксперт прокомментировал своё противостояние с ведущим ток-шоу «Место встречи»

Украинский эксперт, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в беседе с НСН прокомментировал своё противостояние с ведущим ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андреем Норкиным.

«Если говорить, что он меня выгнал, то это скорее было обоюдное решение», — заявил он.

По словам эксперта, у него с ведущим возникли разногласия, но Норкин не дал ему права обосновать позицию.

«Журналист должен оперировать только фактами и выдавать в эфир информацию, в достоверности которой он уверен. Вот об этом я говорил», — отметил Жовниренко.

Ранее Норкин рассказал, почему выгнал из студии Жовниренко.