Украинский эксперт прокомментировал своё противостояние с ведущим ток-шоу «Место встречи»
- © Komsomolskaya Pravda
- globallookpress.com
«Если говорить, что он меня выгнал, то это скорее было обоюдное решение», — заявил он.
По словам эксперта, у него с ведущим возникли разногласия, но Норкин не дал ему права обосновать позицию.
«Журналист должен оперировать только фактами и выдавать в эфир информацию, в достоверности которой он уверен. Вот об этом я говорил», — отметил Жовниренко.
Ранее Норкин рассказал, почему выгнал из студии Жовниренко.