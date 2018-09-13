Жириновский и Хинштейн устроили скандал на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский и советник директора Росгвардии Александр Хинштейн устроили скандал во время перерыва на съёмках передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Хинштейна, Жириновский в ходе дискуссии начал оскорблять его.

Причины инцидента депутат не уточнил.

При этом он добавил, что редакторы программы пытались остановить происходящее.

Хинштейн также отметил, что после того, как он начал записывать слова Жириновского на видео, тот «мигом успокоился».

«Я завтра же подам заявление в комиссию по этике, вам никто не дал права меня оскорблять», — заключил Хинштейн.

По словам одного из гостей ток-шоу, депутат высказался в адрес советника директора Росгвардии после того, как последний назвал Государственную думу цирком.

Ранее ведущий ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин со скандалом выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.

В беседе с kp.ru он объяснил, что стало причиной принятия решения.