Руководство Первого канала наложит взыскание на Шейнина за мат в прямом эфире

Телеведущий Первого канала Артём Шейнин получит взыскание за нецензурную брань в прямом эфире. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы телеканала.

«Во вторник (26 июня. — RT) в прямом эфире в ток-шоу «Время покажет» Шейнин пересказывал свой разговор с болельщиком по итогам матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая», — заявил собеседник агентства.

Цитируя своего собеседника, телеведущий использовал нецензурное выражение.

«В связи с этим с Шейниным будет проведена беседа, после чего на него будет наложено взыскание», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российская команда уступила Уругваю со счётом 0:3.

В апреле нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов принёс извинения болельщикам за нецензурные высказывания после замены во время матча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги против махачкалинского «Анжи».