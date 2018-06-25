Дзюба назвал причины поражения России в матче с Уругваем

Нападающий сборной России Артём Дзюба назвал причины поражения в матче заключительного тура группового этапа с национальной командой Уругвая.

«Не получилось сегодня выиграть. Тому много причин. Тяжело обыграть такую команду. Первый мяч сами себе привезли. Второй — нелепый гол. Удаление. И после этого игра, можно сказать, была уже сделана для Уругвая», — сказал Дзюба.

Он также заявил, что это поражение должно положительно сказаться на сборной России перед матчами плей-офф.

«В целом это была хорошая проверка, топ-команда. Может быть, это даже хорошо перед возможными встречами с Португалией или Испанией. Вовремя получили определённую пощёчину. Не могу сказать, что мы не настроились на матч. Наоборот, были сверхмотивированы. Есть над чем подумать перед матчами плей-офф. Теперь ещё злее будем. Потому что дальше права на ошибку нет», — заключил Дзюба.

Ранее болельщица сборной России по футболу Наталья Андреева, которую СМИ называют самой красивой фанаткой и порноактрисой, рассказала о себе и своей любви к национальной команде.