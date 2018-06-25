Самая красивая болельщица сборной России: я никогда не снималась в порнографии, если не считать Playboy

Болельщица сборной России по футболу Наталья Андреева, которую СМИ называют самой красивой фанаткой и порноактрисой, рассказала о себе и своей любви к национальной команде.

«Я живу в Москве последние десять лет, работаю в фитнес-клубе и по совместительству моделью. Меня выбирали девушкой года Playboy, но в порнографии я никогда не снималась, только для журнала. Да, в интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести. Я стараюсь не обращать внимания на то, что обо мне говорят. Близкие люди меня в этом поддерживают», — сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Болельщица рассказала, что путешествует со сборной последние шесть лет и особенно переживает за Алана Дзагоева.

«Я езжу за сборной России на все крупные турниры с Евро-2012. Я патриот и болею только за сборную России. Мои друзья играют в футбол, и это подтолкнуло меня к тому, чтобы тоже заинтересоваться игрой. Ни с кем из футболистов я лично не знакома, хотя сама знаю Артёма Дзюбу, Дениса Черышева и остальных. Мне очень нравится Алан Дзагоев. Очень жаль, что он сейчас травмирован. Если он восстановится и сыграет за нас, я буду очень рада», — добавила фанатка.

Ранее эксперт RT Петер Шмейхель прокомментировал результат матча Уругвай — Россия на чемпионате мира по футболу.