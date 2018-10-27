Политолог объяснил заявление Трампа о победе на выборах и России

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Марианна Чурсина
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT слова американского лидера Дональда Трампа, который назвал свою победу на выборах «худшим, что случалось с Россией».
Политолог объяснил заявление Трампа о победе на выборах и России
  • Reuters

«Сейчас Трамп находится в преддверии промежуточных выборов в конгресс и в начале уже полномасштабно идущей президентской кампании — 2020. Поэтому он вынужден жёстко высказываться в сторону России и увеличивать градус этой жёсткости, поскольку ему предъявляется симпатия к ней его политическими оппонентами», — пояснил эксперт.

Асафов также предположил, что Трамп таким образом пытается обойти неприятные для него темы внутренней американской повестки, связанные в том числе с задержанием Сизара Сэйока, отправившего по почте взрывные устройства ряду американских политиков.

«Есть ещё одна неприятная тема, которую нужно как-то размывать, — это тот самый караван мигрантов, который движется и с которым надо будет что-то делать. А миграционная тематика для Трампа очень важна, и по этому вопросу его тоже атакуют», — заключил он.

Ранее Трамп, выступая на митинге в Северной Каролине, назвал свою победу на выборах «худшим, что случалось с Россией»

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