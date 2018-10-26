ФБР: отправленные ряду политиков взрывные устройства не были муляжами

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Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что взрывные устройства, которые были отправлены по почте ряду американских политиков и общественных деятелей, не были муляжами. Об этом информирует ABC.
ФБР: отправленные ряду политиков взрывные устройства не были муляжами
  • Reuters
  • © Geo Rodriguez

«Хотя мы до сих пор проводим анализ устройств в нашей лаборатории. Эти устройства не являются муляжами», — заявил Рэй.

Он также сообщил, что всего различным американским общественным и политическим деятелям было отправлено 13 взрывных устройств.

В частности, они были адресованы экс-президенту США Бараку Обаме, политикам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

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