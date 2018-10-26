ФБР: отправленные ряду политиков взрывные устройства не были муляжами

Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что взрывные устройства, которые были отправлены по почте ряду американских политиков и общественных деятелей, не были муляжами. Об этом информирует ABC.

«Хотя мы до сих пор проводим анализ устройств в нашей лаборатории. Эти устройства не являются муляжами», — заявил Рэй.

FBI Dir. Chris Wray confirms 13 IEDs sent to figures across the country.



"These are not hoax devices," he says. https://t.co/BXo8yuA2wUpic.twitter.com/mg0re1mGUi — ABC News (@ABC) 26 октября 2018 г.

Он также сообщил, что всего различным американским общественным и политическим деятелям было отправлено 13 взрывных устройств.

В частности, они были адресованы экс-президенту США Бараку Обаме, политикам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.