ФБР: отправленные ряду политиков взрывные устройства не были муляжами
- Reuters
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«Хотя мы до сих пор проводим анализ устройств в нашей лаборатории. Эти устройства не являются муляжами», — заявил Рэй.
FBI Dir. Chris Wray confirms 13 IEDs sent to figures across the country.— ABC News (@ABC) 26 октября 2018 г.
"These are not hoax devices," he says. https://t.co/BXo8yuA2wUpic.twitter.com/mg0re1mGUi
Он также сообщил, что всего различным американским общественным и политическим деятелям было отправлено 13 взрывных устройств.
В частности, они были адресованы экс-президенту США Бараку Обаме, политикам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.