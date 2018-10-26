В США сообщили о 12-й подозрительной посылке
- AFP
Об этом сообщает NBC со ссылкой на официальных лиц.
Отмечается, что это вторая подобная посылка, найденная за последнее время. Не так давно в ФБР сообщили, что 11-й по счёту подозрительный пакет был отправлен в адрес американского сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Кори Букера.
По данным телекомпании, в посылке Клэпперу, обнаруженной в почтовом отделении Манхэттена, так же как и в предыдущих, находилось взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что ряду американских общественных и политических деятелей были отправлены посылки с бомбами. В частности, они были адресованы экс-президенту США Бараку Обаме, политикам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.