В США сообщили о 12-й подозрительной посылке

Американские правоохранительные органы обнаружили новую подозрительную посылку, которая была отправлена бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на официальных лиц.

Отмечается, что это вторая подобная посылка, найденная за последнее время. Не так давно в ФБР сообщили, что 11-й по счёту подозрительный пакет был отправлен в адрес американского сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Кори Букера.

По данным телекомпании, в посылке Клэпперу, обнаруженной в почтовом отделении Манхэттена, так же как и в предыдущих, находилось взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что ряду американских общественных и политических деятелей были отправлены посылки с бомбами. В частности, они были адресованы экс-президенту США Бараку Обаме, политикам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.