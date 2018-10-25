В ФБР назвали число обнаруженных в США подозрительных посылок

В Федеральном бюро расследований США заявили, что в пяти разных регионах страны в общей сложности было обнаружено десять подозрительных посылок.

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«Десять подозрительных пакетов были обнаружены в разных местах в штатах Нью-Йорк, Мэриленд, Флорида, Делавер и Лос-Анджелес. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, каждый пакет был вывезен специалистами. Сейчас их изучают», — говорится в тексте.

ADIC Sweeney: At various times over the last few days, 10 suspicious packages were located at multiple locations in NY, MD, FL, DE, and Los Angeles. Law enforcement responded & each package was collected by experts, & examinations are now underway at the FBI Lab in Quantico, VA. — FBI (@FBI) 25 октября 2018 г.

В ФБР также призвали граждан США быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов сообщать в соответствующие органы.

Ранее сообщалось, что экс-президенту США Бараку Обаме, политикам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, экс-генпрокурору Эрику Холдеру и конгрессмену Максин Уотерс были отправлены посылки, в которых находились взрывные устройства.

Кроме того, подозрительная корреспонденция была отправлена в офис губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо и телеканала CNN.

Американский лидер Дональд Трамп впоследствии заявил, что подобным действиям и угрозам политического насилия не место в США.