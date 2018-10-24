«Явный акт террора»: что известно об отправленных американским политикам бомбах

Американские спецслужбы перехватили несколько посылок со взрывными устройствами, которые были отправлены по почте ряду видных политиков. Адресатами стали экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. В посылках были самодельные «трубчатые бомбы» — такую же доставили миллиардеру Джорджу Соросу. Кроме того, взрывчатку прислали бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, экс-генпрокурору Эрику Холдеру, конгрессмену Максин Уотерс и губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал последние инциденты попыткой запугать американцев и «явным актом террора». Однако ведущие расследование спецслужбы пока не связывают произошедшее с иностранным терроризмом.

В среду, 24 октября, Секретная служба США сообщила об обнаружении и перехвате двух подозрительных посылок со взрывными устройствами, которые были адресованы бывшему президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон. Кроме того, подозрительный пакет был найден в здании Time Warner Center, где расположен нью-йоркский офис CNN.

В пресс-релизе Секретной службы отмечается, что вечером 23 октября была обнаружена посылка, отправленная Хиллари Клинтон по адресу в округе Уэстчестер (штат Нью-Йорк), а рано утром 24 октября в Вашингтоне был перехвачен пакет, адресованный Бараку Обаме.

«В ходе стандартных процедур проверки почты посылки были незамедлительно идентифицированы как потенциальные взрывные устройства, и с ними обращались надлежащим образом. Обе посылки были перехвачены до их доставки по назначению. Находящиеся под защитой лица не получили эти посылки, и риска получить эти пакеты для них не было», — сообщили в Секретной службе.

Компетентные органы инициировали полномасштабное уголовное расследование инцидента, которое должно установить отправителя посылок и выявить виновных.

Позднее подозрительный пакет был обнаружен во время сортировки почты в здании Time Warner Center в центре Нью-Йорка, где среди прочих расположен офис телекомпании CNN. Небоскрёбы были эвакуированы, а на место прибыли полицейские и взрывотехники, которые вывезли подозрительный объект на специальной машине для дальнейшего изучения.

По некоторым данным, эта посылка была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

CNN со ссылкой на свои источники также сообщал о перехвате силовиками взрывного устройства, отправленного в Белый дом, однако в Секретной службе опровергли эту информацию.

По сведениям The New York Times, найденные в посылках Клинтон и Обаме взрывные устройства схожи с тем, которое 22 октября обнаружили в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса в Бедфорде (также округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк). Источники издания сообщили, что бомба представляла собой кусок трубы длиной порядка 15 см, начинённый порохом и оснащённый детонатором. На момент обнаружения опасной находки Сороса не было дома, а бомбу уничтожили сапёры.

Подозрительные посылки в среду, 24 октября, также были обнаружены в офисе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц (сообщается, что этот пакет был адресован бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру), на одном из объектов распределения почты конгресса в Мэриленде, который обрабатывает посылки для членов палаты представителей (эта посылка предназначалась Максин Уотерс), а также в офисе газеты San Diego Union-Tribune.

Согласно опубликованным снимкам доставленной в Time Warner Center посылки, она была отправлена из офиса Дебби Вассерман-Шульц в городе Санрайз во Флориде (пригород Майами).

Полицейское оцепление у здания Time Warner Center в Нью-Йорке

Reuters

© Kevin Coombs

«Эти трусливые действия омерзительны»

Американские власти уже осудили попытки нападения на ряд политиков и СМИ, а также поблагодарили правоохранительные органы и спецслужбы за грамотную работу.

«Мы осуждаем попытки нападения на бывшего президента Обаму, Клинтонов, CNN и других. Эти трусливые действия омерзительны, и им нет места в США. Благодарю за быструю реакцию Секретную службу, ФБР и местные правоохранительные органы. Виновные будут привлечены к ответственности», — написал в Twitter вице-президент США Майк Пенс.

Его позицию позднее «всецело» поддержал Дональд Трамп. «В такие моменты мы должны сплотиться. Мы должны объединиться», — заявил президент позднее.

Аналогичное заявление распространила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы осуждаем попытки совершения жестоких атак против экс-президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, против бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и других лиц... Все те, кто будут признаны виновными в содеянном, понесут ответственность по всей строгости закона», — заявила Сандерс.

Она также назвала отвратительными подобные действия, направленные на запугивание населения.

По словам мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, последние инциденты можно трактовать как акт террора.

«То, что мы сегодня увидели, было попыткой запугать. Это явный акт террора, направленный на попытку подрыва нашей свободной прессы и лидеров этой страны посредством актов насилия», — заявил Де Блазио.

В свою очередь, глава полиции города Джеймс О'Нил сообщил, что в здании Time Warner Center, помимо подозрительной посылки, был обнаружен конверт с белым порошком.

«Офицеры полиции обнаружили предмет, оказавшийся начинённым проводами взрывным устройством... Он был перемещён для дальнейшего исследования. Помимо этого, был обнаружен конверт с белым порошком, который был частью отправления. Его сейчас изучают», — сообщил О'Нил в ходе брифинга.

При этом заместитель комиссара Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер сообщил журналистам, что обнаруженные в нескольких местах взрывные устройства выглядят как «трубчатые бомбы» — начинённые взрывчаткой обрезки трубы.

В свою очередь, представитель Национального контртеррористического центра Мора Бэрд сообщила, что официальные лица ещё не установили наличия связи между подозрительными пакетами и иностранным терроризмом. Ведущую роль в проводимом расследовании играет ФБР.

Подъезд к дому Джорджа Сороса, где 22 октября было обнаружено первое взрывное устройство

Reuters

© Shannon Stapleton

«Время сейчас жаркое»

По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, делать выводы о причастности тех или иных сил к массовой рассылке взрывчатых устройств пока преждевременно.

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«Понятно, что сейчас в самом разгаре избирательная кампания, которая связана с промежуточными выборами в конгресс, и каждая сторона будет использовать эти информационные поводы для того, чтобы обвинить друг друга в том, что те или иные силы стояли за подобного рода жёсткими и провокационными шагами», — отметил эксперт.

Собеседник RT напомнил, что адресаты посылок относятся к либеральному демократическому лагерю и являются очень жёсткими оппонентами действующей власти в США во главе с Дональдом Трампом. Однако, скорее всего, у таких действий нет какой-то политической подоплёки, полагает Данюк.

«Это связано не с борьбой разных группировок и политических сил накануне промежуточных выборов в конгресс, а с какой-то третьей силой, которая пытается с помощью подобного рода действий привлечь к себе внимание и продемонстрировать, что США и нынешняя элита находятся под присмотром и являются потенциальной мишенью. Это один сценарий», — заявил политолог.

«Есть и другой, по которому за этим стоит не какая-то серьёзная сила, а неадекватный человек, который пытается подобного рода шагами привлечь внимание к каким-то темам», — добавил Данюк.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в разговоре с RT напомнил, что в 1970—1990 годах в США действовал анархист и террорист Теодор Казински, занимавшийся рассылкой самодельных бомб по почте и прозванный Унабомбером.

«От его рук пострадало много людей. Его мотивация была эколого-политической. Его не могли поймать длительное время и поймали случайно. К чему я его вспомнил? В Америке хватает людей с различной психической составляющей, в том числе и террористов-одиночек. Мы все помним эпизод с Тимоти Маквеем, который взорвал здание ФБР в Оклахоме (19 апреля 1995 года, 168 погибших и около 680 раненых. — RT), помним одиночных стрелков, которые открывали огонь», — рассказал Асафов.

Он предположил, что одной из основных версий спецслужб будет «сумасшедший террорист-одиночка». Однако нельзя исключать и попытки сымитировать поведение такого человека теми или иными силами, чтобы извлечь из этого определённые политические преференции, полагает эксперт.

«Время сейчас жаркое, буквально через несколько дней пройдут выборы в конгресс. К ним приковано большое внимание, и идёт серьёзная конкуренция», — подытожил политолог.