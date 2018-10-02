СМИ: В доставленной в Пентагон корреспонденции обнаружены следы токсичного рицина

В содержимом корреспонденции, поступившей в Пентагон, как предполагается, могло содержаться токсичное вещество рицин.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник в американском оборонном ведомстве.

Отмечается, что два письма были направлены главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону.

Послания были обнаружены в ходе предварительного досмотра, они не попали в здание Пентагона.

По данным телеканала, в результате ЧП никто не пострадал.

12 февраля сообщалось, что Ванесса Трамп, жена сына американского лидера Дональда Трампа — младшего, была госпитализирована после того, как вскрыла доставленный к ней домой конверт с белым порошком.

Позднее стало известно, что вещество, находящееся в конверте, безвредно.