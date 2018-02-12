В полиции Нью-Йорка заявили о безвредности вещества из конверта, открытого Ванессой Трамп

Неизвестное вещество из конверта, который открыла жена Дональда Трампа — младшего Ванесса, не представляет опасности, сообщили в полиции Нью-Йорка.

«Оказалось, что вещество не представляет опасности, его везут в лабораторию в Нью-Йорке для дальнейшего анализа», — цитирует ABC представителя нью-йоркской полиции Питера Дональда.

Он отметил, что сотрудники Секретной службы продолжают расследование произошедшего.

Ранее Ванесса Трамп была госпитализирована после того, как открыла конверт с неизвестным белым порошком, который был доставлен к ней домой.