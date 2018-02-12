В полиции Нью-Йорка заявили о безвредности вещества из конверта, открытого Ванессой Трамп
Неизвестное вещество из конверта, который открыла жена Дональда Трампа — младшего Ванесса, не представляет опасности, сообщили в полиции Нью-Йорка.
«Оказалось, что вещество не представляет опасности, его везут в лабораторию в Нью-Йорке для дальнейшего анализа», — цитирует ABC представителя нью-йоркской полиции Питера Дональда.
Он отметил, что сотрудники Секретной службы продолжают расследование произошедшего.
Ранее Ванесса Трамп была госпитализирована после того, как открыла конверт с неизвестным белым порошком, который был доставлен к ней домой.
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