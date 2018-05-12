В Швеции задержали подозреваемого в рассылке писем с угрозами политикам

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Полиция задержала в Стокгольме 42-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он отправлял письма с угрозами политикам. Его также обвиняют в покушении на убийство.

Об этом сообщает SVT.

Отмечается, что он был задержан в столичном аэропорту Арланда, когда вернулся из Таиланда.

По данным телеканала, мужчина рассылал письма с угрозами, в части из которых был также неопасный для здоровья порошок. В списке получателей таких сообщений были даже шведские министры. Всего же было зарегистрировано 26 случаев подобных угроз, как предполагается, с его стороны.

В настоящее время его заключили под стражу. Обвинение ему будет предъявлено до 24 мая.

Мужчина не признаёт себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Ранее сообщалось, что Ванесса Трамп, жена Трампа-младшего, была госпитализирована после того, как вскрыла доставленный к ней домой конверт с неизвестным белым порошком.

После стало известно, что вещество, находящееся в конверте, безвредно.

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