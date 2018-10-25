В США перехватили отправленную Джо Байдену подозрительную посылку

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В США перехватили очередную подозрительную посылку. В этот раз она была адресована бывшему американскому вице-президенту Джо Байдену.
В США перехватили отправленную Джо Байдену подозрительную посылку
  • Reuters

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что посылка была найдена в почтовом отделении американского города Нью-Касл.

По данным телекомпании, данный пакет соответствует тем, что ранее были разосланы другим американским политикам и бизнесменам.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков — Биллу и Хиллари Клинтон — были отправлены бомбы. Подозрительные посылки также были отправлены в офис CNN и в ресторан американского актёра Роберта Де Ниро.

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